174 человека погибли после матча чемпионата Индонезии по футболу

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174 человека погибли после матча чемпионата Индонезии по футболу, сообщает Reuters.

Трагедия произошла на стадионе "Канджурухан" в Маланге где в рамках 11-го тура встречались "Арема" и "Персебая". Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Соперничество клубов считается местным дерби. Поэтому, ко встрече было приковано огромное внимание.

После игры разгневанные из-за поражения фанаты "Аремы" выскочили на газон, что переросло в беспорядки. Столкновения с полицией вызвали давку.

По сообщению главы одной из местных больниц у некоторых пострадавших, поступивших со стадиона были черепно-мозговые травмы и что среди погибших есть пятилетний ребенок.

По информации министр безопасности страны количество зрителей превышало предельную допустимость стадиона: на матч было реализовано 42 тысячи билетов при том, что вместимость стадиона составляет 38 тысяч зрителей.

Произошедшее вынудило футбольную ассоциацию Индонезии приостановить проведение матчей на неделю. Футбольный клуб "Ареме" лишен права играть на своем стадионе до конца сезона.

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Метки:
Индонезия

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