Знаменитая фигуристка снялась с голой грудью для журнала

©maximonline.ru
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Вчера 23:24

Двукратная медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

Известная спортсменка прокомментировала свое решение, назвав это экспериментом.

"Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент", - цитирует Медведеву издание.

Юбилейный номер журнала выйдет 1 апреля.

Фото: maximonline.ru

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Метки:
Фигурное катание Девушки в спорте


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