Знаменитая фигуристка снялась с голой грудью для журнала

Двукратная медалистка Олимпийских игр и чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

Известная спортсменка прокомментировала свое решение, назвав это экспериментом.

"Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам из Maxim за такой интересный эксперимент", - цитирует Медведеву издание.

Юбилейный номер журнала выйдет 1 апреля.

Фото: maximonline.ru