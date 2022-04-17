Стала известна реакция мужа секс-символа MMA на ее заработки на откровенных фото

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант рассказала о том, как ее супруг Остин Вандерфорд относится к тому, что она зарабатывает на откровенных фото. Ее слова приводит MMA Fighting.

Ванзант призналась, что муж полностью ее поддерживает. Американка подчеркнула, что перед запуском ее собственного сайта, где спортсменка делится откровенным контентом, супруги нашли взаимопонимание по данному вопросу с родителями.

Также Ванзант призналась, что довольна своим решением покинуть UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат). По ее словам, реализация откровенного контента позволила ей добиться финансовой стабильности.

27-летняя Ванзант считается секс-символом ММА. После ухода из UFC она подписала контракт с промоушеном Bare Knuckle FC (бои на голых кулаках). Кроме того, спортсменка будет выступать в All Elite Wrestling.

В MMA на счету Ванзант восемь побед при пяти поражениях.

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