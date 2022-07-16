Сексуальная боксерша из Казахстана шокировала фотографиями в нижнем белье

Казахстанская спортсменка Ангелина Лукас опубликовала откровенные фотографии в нижнем белье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Им приходится говорить о нас, потому что, когда они говорят о себе, их никто не слушает 💥🎉🤪🤟🏾", - гласит описание поста в Instagram спортсменки.

Публикация за десять часов набрала свыше 33 тысяч лайков.

Реакция фанатов не заставила себя ждать: "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 самая прекрасная девушка на свете", "Ангелиночка, привет. Как всегда, сексуальна и обворожительна, фигура супер!!! Красавица!!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥😍😍😍😍", "Просто шок!🔥🔥🔥".

Добавим, что в мае Лукас досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Стамбуле, а затем нокаутировала соперницу с титулом от WBC.

Лукас в прошлом году успешно дебютировала среди профессионалов.

На ее страницу в Instagram подписаны свыше одного миллиона пользователей. Девушка нередко радует поклонников горячими публикациями.

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