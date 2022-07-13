Сексуальная боксерша из Казахстана поразила фанатов откровенным нарядом

Казахстанская спортсменка Ангелина Лукас опубликовала откровенные фотографии с прогулки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Барби в городе 💗🧸🎀 Кто не умеет получать радость от малого, никогда не будет доволен и многим. Благодарю 🙏🏼 за все, что у меня есть 💗🥰", - написала боксерша под фотографией в Instagram.

За шесть часов публикация собрала почти 17 тысяч лайков.

Комментарии поклонников также не заставили себя ждать: "СЕКСИ 😮😮😮😮", "Ангелина, ты Невероятная 🔥🔥🔥", "Ой, глаза мои 😍, 🙌сдаюсь", "Богиня красоты! Королева большого бокса!!!", "Барби отдыхает👏👏👏".

Добавим, что в мае Лукас досрочно завершила выступление на чемпионате мира в Стамбуле, а затем нокаутировала соперницу с титулом от WBC.

Лукас в прошлом году успешно дебютировала среди профессионалов.

На ее страницу в Instagram подписаны свыше одного миллиона пользователей. Девушка нередко радует поклонников горячими публикациями.

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