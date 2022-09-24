Секс-символ ММА разрывает Интернет откровенными фото

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Вчера 18:42
©instagram.com/paigevanzant

Девушка-боец Пейдж Ванзант из США, которую считают секс-символом ММА, опубликовала горячее фото в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как и прежде, она продолжает позировать перед камерой в откровенных нарядах. Последний ее пост лайкнули 66 660 пользователей Instagram, тогда как на ее страничку подписаны 3,2 миллиона человек.

Ванзант ранее выступала в UFC, но покинула промоушен после поражения от бразильянки Аманды Рибас (11-2) на UFC 251 в июле 2020 года. Впоследствии начала выступать в промоушене BKFC, который специализируется на поединках на голых кулаках. У 28-летней Ванзат есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В сентябре 2018-го она вышла замуж за Остина Вандерфорда, профессионального бойца ММА.

В Instagram можно встретить и другие ее откровенные снимки, которые разрывают Интернет.

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Метки:
MMA Девушки в спорте

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