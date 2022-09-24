Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительные формы

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Сегодня 10:57
©instagram.com/angelina_lukas1997/

Казахстанка Ангелина Лукас, считающаяся самой сексуальной боксершей страны, опубликовала видео, на котором демонстрируются ее соблазнительные формы, а также этапы спортивной карьеры казахстанки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Убийца с кукольным лицом 🧸🎀💫. Я могу вырубить не только внешностью, но и кулаком", - написала она под видео в своем Instagram.

Напомним, Лукас дебютировала в профи в декабре 2021-го, когда судейским решением победила украинку Светлану Василевскую.

На ринг она вернется 2 октября, когда в Алматы проведет бой за титул UBO International в наилегчайшем весе. Соперницей выступит другая украинка Алена Гуриева.

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс

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