Самая сексуальная боксерша Казахстана показала соблазнительные формы

Казахстанка Ангелина Лукас, считающаяся самой сексуальной боксершей страны, опубликовала видео, на котором демонстрируются ее соблазнительные формы, а также этапы спортивной карьеры казахстанки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Убийца с кукольным лицом 🧸🎀💫. Я могу вырубить не только внешностью, но и кулаком", - написала она под видео в своем Instagram.

Напомним, Лукас дебютировала в профи в декабре 2021-го, когда судейским решением победила украинку Светлану Василевскую.

На ринг она вернется 2 октября, когда в Алматы проведет бой за титул UBO International в наилегчайшем весе. Соперницей выступит другая украинка Алена Гуриева.