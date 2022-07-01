Российская гимнастка взбудоражила фанатов сексуальным нарядом

Российская гимнастка Анастасия Шишмакова опубликовала соблазнительные фотографии в обтягивающем боди, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На фото девушка позирует с букетом цветов. За два дня публикация в Instagram спортсменки собрала почти 400 лайков.

Реакция фанатов также не заставила себя ждать: "Вау🔥", "У тебя фигурка аппетитная очень-очень 😍🔥", "Красавица, как всегда 😍🔥", "Боже, Настя! Ты прекрасна 💣🔥📸😍💖💯😘💐💕❤️💞".

Отметим, что Шишмакова является трехкратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике.

На ее Insttagram подписаны свыше семи тысяч пользователей. Она нередко радует поклонников горячими фотографиями и видео.

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