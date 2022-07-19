Первая ракетка России совершила каминг-аут и рассказала о своей девушке

©Global Look Press
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Сегодня 08:10

Первая ракетка России Дарья Касаткина заявила о нетрадиционной сексуальной ориентации в своих отношениях, сообщает "Чемпионат".

По словам спортсменки, у нее есть девушка.

"Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да все нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть.

Когда эта тема перестанет быть запретной в России. Я даже не знаю", - сказала Касаткина.

Отметим, что Касаткина занимает 12-е место в рейтинге WTA. Это лучший показатель среди россиянок, которые сейчас представлены в мировой табели о рангах без своего флага.

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Метки:
WTA Девушки в спорте

Около спорта Спортивные девушки
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Сегодня 08:10
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