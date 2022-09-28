Казахстанская пловчиха вызвала восторг у фанатов горячим видео

Казахстанская пловчиха Эльмира Айгалиева опубликовала откровенное видео на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Классно чувствовать себя такой женственной, красивой и без сексуальной агрессии!.." - говорится в подписи к одному из ее видео.

Пользователи соцсетей не могли не отреагировать: "Эстетично, сексуально", "Что за девушка", "Сексуальная, красивая, яркая", "Уууу огонь", "Восхитительная", "Какая классная"...

30-летняя Айгалиева является уроженкой Тараза, где и стала заниматься плаванием.

Эльмира - мастер спорта международного класса РК, серебряный призер первенства континента-2012, неоднократная рекордсменка РК, обладатель рекорда Азиатских игр в Инчхоне 2013 года, победительница открытого чемпионата Турции-2014.