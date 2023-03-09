Экс-волейболистка сборной Казахстана полностью обнажилась на камеру

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram, сообщают Vesti.kz.

Карапетян предстала полностью обнаженной. Таким образом она решила поздравить прекрасную половину человечества с 8 марта.

"Милые дамы я искренне желаю каждой из Вас быть по-настоящему счастливой. И каждая из Вас в это состояние вкладывает свои смыслы, чувства и поведения.

Для меня быть счастливой - это быть здоровой, бесстыжей, смелой, решительной, сексуальной, веселой, любимой...", - говорится в ее сообщении под постом.