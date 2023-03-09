Экс-волейболистка сборной Казахстана полностью обнажилась на камеру

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Сегодня 08:24
©instagram.com/krisik___karapetyan

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Карапетян опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram, сообщают Vesti.kz.

Карапетян предстала полностью обнаженной. Таким образом она решила поздравить прекрасную половину человечества с 8 марта.

"Милые дамы я искренне желаю каждой из Вас быть по-настоящему счастливой. И каждая из Вас в это состояние вкладывает свои смыслы, чувства и поведения.

Для меня быть счастливой - это быть здоровой, бесстыжей, смелой, решительной, сексуальной, веселой, любимой...", - говорится в ее сообщении под постом.

В Instagram Stories она выложила и такое смелое фото с подписью:

Напомним, Карапетян родилась в Чаре Читинской области. В 2017-м получила гражданство Казахстана и стала выступать за сборную. На клубном уровне играла за российские "Забайкалка" и "Енисей", казахстанские "Иртыш-Казхром", "Жетысу" и "Алматы". Игровую карьеру завершила в 2020 году.

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Метки:
Карапетян Кристина Девушки в спорте

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