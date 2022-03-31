Абсолютная чемпионка снялась в очень откровенной фотосессии

©Maxim
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Вчера 14:00

Модель, певица и абсолютная чемпионка России по бодибилдингу Катерина Бравве приняла участие в очень откровенной сессии для журнала Maxim.

"Несколько кадров из новейшей фотосессии оказались так горячи, что мы распереживались, как бы типографские станки не расплавились при печати", - прокомментировали совместную работу на сайте издания.

Бравве, в свою очередь, высказалась об изменениях в своей жизни, ведь впервые в фотосессии для журнала приняла участие семь лет назад.

"Вся жизнь повернулась на 180 градусов! В 2015-м я снималась как артистка с бурной тусовочной московской жизнью. А сейчас я дисциплинированная спортсменка, абсолютная чемпионка России по бодибилдингу. Бесконечные фотосессии и концерты сменились сном, тренировками и четким контролем питания. Это день сурка", - рассказала спортсменка.

Знаменитая фигуристка снялась с голой грудью для журнала

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Метки:
бодибилдинг Россия


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