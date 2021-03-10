Томас Бах переизбран президентом МОК на четыре года

Томас Бах был переизбран президентом Международного олимпийского комитета (МОК), передает "Чемпионат". Он был единственным кандидатом на этот пост.

Выборы прошли онлайн в рамках 137-й сессии МОК. Бах набрал 93 голоса. Один член МОК высказался против.

Полномочия президента МОК после избрания вступят в силу по окончании Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Напомним, Бах, 67-летний немецкий юрист, является девятым президентом МОК. Он был избран на эту должность в 2013 году. Является олимпийским чемпионом 1976 года по фехтованию.