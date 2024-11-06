В США раскрыли секреты долголетия: есть три условия

В американских СМИ рассказывают о Наоми Уайтхед, которая "с улыбкой" преодолела рубеж в 100 лет, а затем стала самой пожилой женщиной страны. Долгожительница родилась в 1910 году, а сейчас решила поделиться принципами своего пути.

Раскрыт секрет долголетия: женщине исполнилось 114 лет

Известно, что Наоми Уайтхед родилась в Джорджии, а сейчас является старейшей американкой в стране. Женщина считает, что ее здоровье сохраняют самые простые вещи в жизни, хотя, вероятно, генетика тоже сыграла немаловажную роль.

В СМИ рассказывают, что у женщины 12 внуков, а ее жизненную историю Наоми раскрыла в материале Business Insider.

Первый шаг к долголетию - Упорный труд

В одном из интервью, по информации Unian.net, женщина заявила, что ее главный совет — "много работать":

"Сама она много лет работала на ферме, вспахивая поля, собирая хлопок и табак, поэтому постоянно находилась в движении", - рассказывает издание.

Исследование 2023 года, опубликованное в British Journal of Sports Medicine, продемонстрировало, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни в течение дня, чаще умирают раньше, чем те, кто ежедневно занимается спортом.

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Шаг второй - вера

Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана предположили, что отчасти религиозность может быть связано с социальной поддержкой и оптимизмом, которые может дать община.

"Религиозность — еще одна черта, присущая людям, которые долго живут, это даже подтверждают исследования. В 2016 году ученые проанализировали жизнь 74 534 женщин-медсестер в США в возрасте от 30 до 55 лет и увидели, что вероятность ранней смерти у тех, кто посещал религиозные службы чаще одного раза в неделю, была на 33 процента ниже, чем у женщин, не посещавших их", - рассказывают в СМИ.

Третий шаг - отказ от вредных привычек

Уайтхед рассказала, что никогда не курила сигарет и не употребляла алкоголь — две вещи, которые ассоциируются с более продолжительной жизнью.

Известно, что курение табака также является причиной восьми миллионов смертей в мире ежегодно. По данным Американского онкологического общества, люди, которые никогда не курили, живут в среднем на 10 лет дольше, чем те, кто курит.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ни один уровень потребления алкоголя не является безопасным для здоровья, а исследование 2021 года, опубликованное в European Journal of Public Health, показало, что легкое или умеренное употребление алкоголя (один напиток в день), стало причиной 13,3 процента из 3 723 600 случаев рака, связанного с алкоголем, в Европе в 2017 году.

Таким образом, три простых условия, которых придерживается американская долгожительница Наоми Уайтхед, могут помочь вам не только изменить свою жизнь, но и получить "несколько дополнительных лет" к вашему жизненному пути.

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