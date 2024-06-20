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Раскрыт секрет долголетия: есть четыре простых правила

Раскрыт секрет долголетия: есть четыре простых правила
©depositphotos.com

Секреты долголетия - одно из самых интригующих и интересных направлений для изучения. Об это снимают дорогостоящие блокбастеры, а ученые каждый день находят "решения этой проблемы". Есть даже специалисты, которые "делают на этом состояние", а мы рассмотрим самый простой путь.

Раскрыт секрет долголетия?

Возможно, ведь для долгой и счастливой жизни не требуется космического финансового состояния или супергаджета. Все немного проще.

"У многих людей есть мечта - прожить долгую и счастливую жизнь. Очевидно, что шансы на долголетие увеличиваются благодаря умеренным физическим нагрузкам и соблюдению принципов правильного питания.

Но есть и другие секреты продления жизни: на них тоже надо обратить внимание. Речь идет о рекомендациях, которые могут показаться многим людям странными и даже сомнительными", - пишет издание belnovosti.by и выдает свою стратегию для счастливой жизни.

Найдите занятие для души

Отсутствие хобби уменьшает шансы на значительную продолжительность жизни. Найдите себе какое-нибудь увлечение. Например:

  • Чтение книг.
  • Коллекционирование.
  • Шитье.
  • Разгадывание кроссвордов.
  • Путешествия.
  • Создание поделок.

Любое из этих хобби заставляет человека "включать мозг". Это значит, что вероятность появления когнитивных нарушений снижается, ожидаемая продолжительность жизни не укорачивается.

Будьте общительным - откажитесь от "затворничества"

Улучшению работы мозга пожилого человека способствует и общительность.

Людям в возрасте не стоит становиться "затворниками". Надо продолжать общение с родными и близкими.

В противном случае можно столкнуться с возрастным снижением познавательной деятельности.

А еще наличие друзей и любимых родственников повышает настроение человека, что положительно влияет на состояние здоровья.

Станьте оптимистом: умейте радоваться жизни

Преимуществом пессимистов является их постоянная готовность к плохому варианту развития событий.

Однако пожилым людям не стоит постоянно настраивать себя на негатив: "накручивание" не способствует укреплению здоровья.

Умение радоваться жизни и настраивать себя на хорошее будущее повышает шансы на долголетие.

Перестать быть "любителем диет"

Частые диеты не лучшим образом влияют на состояние человека.

Да, хочется всегда быть стройным. Но постоянный дефицит калорий, сопровождающийся ухудшением настроения, - это плохо.

Периодически человек должен баловать себя. Иногда можно позволить себе что-нибудь вкусненькое и "вредное".

Таким образом, путь довольно простой и достижимый практически для каждого. Немного радости в жизни и любимое занятие - залог долгого и счастливого жизненного пути.

Возможно, что наши советы подойдут именно вам и вы сможете выйти из сложной жизненной ситуации, а завтра с улыбкой вспомните о своих переживаниях.

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Метки:
Здоровье Около спорта спорт Продукты питания

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