Раскрыт секрет долголетия: есть четыре простых правила

Секреты долголетия - одно из самых интригующих и интересных направлений для изучения. Об это снимают дорогостоящие блокбастеры, а ученые каждый день находят "решения этой проблемы". Есть даже специалисты, которые "делают на этом состояние", а мы рассмотрим самый простой путь.
Возможно, ведь для долгой и счастливой жизни не требуется космического финансового состояния или супергаджета. Все немного проще.
"У многих людей есть мечта - прожить долгую и счастливую жизнь. Очевидно, что шансы на долголетие увеличиваются благодаря умеренным физическим нагрузкам и соблюдению принципов правильного питания.
Но есть и другие секреты продления жизни: на них тоже надо обратить внимание. Речь идет о рекомендациях, которые могут показаться многим людям странными и даже сомнительными", - пишет издание belnovosti.by и выдает свою стратегию для счастливой жизни.
Отсутствие хобби уменьшает шансы на значительную продолжительность жизни. Найдите себе какое-нибудь увлечение. Например:
Любое из этих хобби заставляет человека "включать мозг". Это значит, что вероятность появления когнитивных нарушений снижается, ожидаемая продолжительность жизни не укорачивается.
Улучшению работы мозга пожилого человека способствует и общительность.
Людям в возрасте не стоит становиться "затворниками". Надо продолжать общение с родными и близкими.
В противном случае можно столкнуться с возрастным снижением познавательной деятельности.
А еще наличие друзей и любимых родственников повышает настроение человека, что положительно влияет на состояние здоровья.
Преимуществом пессимистов является их постоянная готовность к плохому варианту развития событий.
Однако пожилым людям не стоит постоянно настраивать себя на негатив: "накручивание" не способствует укреплению здоровья.
Умение радоваться жизни и настраивать себя на хорошее будущее повышает шансы на долголетие.
Частые диеты не лучшим образом влияют на состояние человека.
Да, хочется всегда быть стройным. Но постоянный дефицит калорий, сопровождающийся ухудшением настроения, - это плохо.
Периодически человек должен баловать себя. Иногда можно позволить себе что-нибудь вкусненькое и "вредное".
Таким образом, путь довольно простой и достижимый практически для каждого. Немного радости в жизни и любимое занятие - залог долгого и счастливого жизненного пути.
Возможно, что наши советы подойдут именно вам и вы сможете выйти из сложной жизненной ситуации, а завтра с улыбкой вспомните о своих переживаниях.
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