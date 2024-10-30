Правда ли, что занятия спортом увеличивают продолжительность жизни

Эксперты в области здорового образа жизни считают, что регулярные занятия спортом могут не только оказать положительное воздействие на самочувствие человека, но и стать причиной увеличения продолжительности жизни. Ученые в Италии провели специальное исследование - давайте ознакомимся с их результатами.

Что будет, если регулярно заниматься спортом

По данным исследований, люди, ведущие активный образ жизни и занимающиеся спортом, в среднем живут дольше и имеют меньший риск преждевременной смерти.

"Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин преждевременной смерти. То, что физические упражнения и физические перегрузки являются эффективной профилактикой этих заболеваний ни у кого не вызывает колебаний. Однако остается дискуссионным вопрос о том, каким минимум физической активности будет достаточным для хорошего здоровья и долголетия", - пишет издание TSN.ua.

От каких проблем со здоровьем спасает спорт?

Научные исследования показывают, что регулярные физические нагрузки и спорт помогают решить сразу несколько пунктов:

Занятия спортом могут значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, а также некоторых видов рака.Спорт помогает поддерживать нормальный вес, улучшает обмен веществ, повышает иммунитет и общую выносливость организма.Занятия спортом способствуют улучшению настроения, снижению стресса и улучшению качества сна.

Важно отметить, что для получения максимальной пользы от занятий спортом необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями, следить за своим здоровьем и правильно питаться.

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Сколько времени в день нужно заниматься спортом?

Новое исследование, опубликованное в журнале Heart, рассказывает, что одним главных условий для занятия спортом, отсутствие противопоказаний, а для эффективного результата - регулярность. Для некоторых групп людей достаточно и 20 минут в день при умеренных нагрузках.

"Для выяснения необходимого минимального количества физической нагрузки в день ученые Университета Падуи в Италии отслеживали в течение двух десятилетий 3 000 участников с сердечными заболеваниями в возрасте старше 65 лет. В первую очередь изучалась корреляция между их продолжительностью жизни и физической активностью. В физическую активность включали тренировки в спортзале, езду на велосипеде, плавание, танцы, ходьбу, боулинг, рыбалку, садоводство. Результаты показали, что польза от физических упражнений была наибольшей у людей в возрасте 70-75 лет", - дополняет источник.

Таким образом, можно утверждать, что занятия спортом действительно способны увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Поэтому важно не забывать о физической активности и включить занятия спортом в повседневное расписание.