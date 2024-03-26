Правда ли, что занятия спортом замедляют старение

Исследователи в США обнаружили, что регулярные занятия спортом снижают вероятность преждевременной смерти человека. В эксперименте приняли участие более 6000 респондентов - результаты исследования показали, как увеличить продолжительность своей жизни. Давайте разбираться.

Что будет, если регулярно заниматься спортом

Американские исследователи Пол Лопринци и Джереми Лоннеке из Университета Миссисипи, а также Элизабет Блэкберн из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, получившая Нобелевскую премию в области медицины в 2009 году, проанализировали ответы 6 500 человек в возрасте от 20 до 84 лет.

Респонденты ответили на вопросы анкеты Национального исследования состояния здоровья и питания населения.

"Во время этого исследования тысячи респондентов не только отвечали на вопросы здоровье, но и сдали анализы крови. Образцы крови позволили ученым изучить длину теломер у участников. Теломеры - это концевые участки нитей ДНК, они укорачиваются из-за болезней, ожирения и с возрастом. От длины теломер зависит продолжительность жизни", - пишут об исследовании в СМИ.

Для чего нужны теломер?

Основная функция теломер - защита концевых участков хромосом от слипания и разрушения. Для примера хромосому можно сравнить со шнурком от ботинок, где теломеры будут пластиковыми наконечниками, которые предохраняют нити от распускания и спутывания.

Занятия спортом замедляют старение?

Исследователи хотели выяснить, могут ли упражнения уменьшить скорость укорачивания теломер. Как оказалось, это работает с людьми в возрасте от 40 до 65 лет.

- Чем занимались люди, не попавшие в группу с короткими теломерами?

Ходьба. Велоспорт. Фитнес. Спорт спасает здоровье человека?

Однозначного ответа нет. И нет 100-процентного ответа на предположение, что спортивные упражнения замедляют процесс укорачивания теломер. С другой стороны, одним из главных принципов японского доктора-долгожителя Сигэаки Хинохары был следующий пункт: "Сохранить ясность ума невозможно без физических движений".

"Хинохара настоятельно рекомендовал заниматься спортом. Японский долгожитель недоумевал, почему утренняя пробежка или часовые тренировки в зале иногда приравниваются людьми к подвигу. Он считал эти занятиями такими же обязательными, как чистка зубов или завтрак", - рассказывают о суждениях доктора в СМИ.

В подтверждение слово легендарного врача существует другое крупное исследование. Оно показало, что у тех, кто занимается спортом 450 минут в неделю, то есть немногим больше часа в день, на 39 процентов меньше шансов умереть преждевременно, чем у людей, не уделяющих спорту должного внимания.

Делайте выводы сами, но только "в здоровом теле - здоровый дух". Мы сами конструкторы своей жизни, но менее важно с умом подойти к важному процессу. Рекомендуем перед важным шагом в вашей жизни обратиться к специалисту и пройти обследование - возможно, что вам противопоказаны некоторые виды спорта или усиленные нагрузки.