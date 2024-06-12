Правда ли, что нельзя пить чай с молоком

Вы допили свой чай с молоком? А теперь давайте разберемся, почему мы предпочитаем напиток, который уже считается традиционным. Он действительно полезный? Некоторые эксперты считают, что чай с молоком может быть вредным для здоровья, а все разговоры о его пользе - неправда.

Что будет, если пить чай с молоком

Считается, что первыми молоко в чай начали добавлять в Великобритании, а в Китае чай пьют без добавок. В других странах в популярный напиток добавляют сахар, мед или молоко, а мы остановимся на полезный качествах "коктейля":

Молоко содержит много полезных веществ, которые необходимы для организма: кальций, калий, фосфор, витамины. Чай с молоком, но без сахара, рекомендуется при похудении и во время разгрузочных дней, ведь он борется с чувством голода. Молоко нейтрализует кофеин, поэтому чай с молоком благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт, чем обычный чай.

Таким образом, чай с молоком может быть полезен не только для вашего здоровья, но осуществим некоторые дополнительные функции.

Некрепкий чай с добавлением молока улучшает лактацию у молодых мам. Молоко обогащает чай кальцием, но снижает активность кофеина. Что в итоге? Бодрости меньше, зато больше пользы для нервной системы. Людям со сниженным весом, повышенными физическими и эмоциональными нагрузками можно пить чай с молоком, чтобы поддерживать организм в тонусе. Кальций, содержащийся в чае с молоком, выводит из организма соли, из-за которых в почках образуются камни. Как правильно нужно пить чай с молоком?

При соединении чая с молоком полезные вещества из обоих продуктов могут раскрыть весь свой максимум пользы. У напитка появляется мягкий вкус, а все имеющиеся в них полезные вещества в комплексе усваиваются быстрее и лучше.

"Заварите чай - сполосните горячей водой чайник, котором вы будете заваривать чай, возьмите 15 грамм чая на литр объема, залейте кипятком, дайте настояться 5–6 минут. В чашку на четверть наливаем молоко, а потом вливаем в нее уже заварившийся черный чай", - советуют специалисты.

Кому нельзя чай с молоком

Исследователи утверждают, что чай с молоком может таить вред своей повышенной калорийностью и способностью замедлять обмен веществ.

"Если добавить сахар в чай с молоком, пользы в напитке будет меньше, ведь он частично утратит свойства. Не увлекайтесь чаепитиями и откажитесь от подсластителей, чтобы не поправиться. Зато для желающих набрать несколько килограммов это отличный способ наконец-то получить фигуру мечты. Если вы на диете, можно заменять молочным чаем прием пищи, он надолго оставляет чувство сытости", - рассказывают в СМИ.

Поэтому специалисты в области медицины выделяют только одну группу людей, которым категорически запрещено употреблять популярный напиток: чай с молоком не рекомендуется тем, у кого есть лактазная недостаточность.

Таким образом, если у вас нет противопоказаний и вы хотите получить удовольствие от чая, то его можно употреблять его без молока, так и с ним. Если у вас есть какие-то сомнения, то лучше обратиться за консультацией к специалисту.