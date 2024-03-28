Правда ли, что герпес может привести к смерти

В медицинских источниках пишут, что "простуда" на губах знакома практически каждому, но опасность герпеса недооценивают. Стоит вам подхватить насморк или перенервничать, как тут же появляется неприятный предвестник – покалывание где-нибудь у рта.

Что будет, если вы подхватите герпес

В большинстве случаев простой герпес не опасен для здоровья, однако он может вызывать тяжелые заболевания. Почему у вас может появиться такая "простуда"?

"Вирус активизируется при ослаблении иммунитета в результате переохлаждения, перегрева, простудного заболевания, недостатка витаминов, переутомления, стресса, нехватки сна. Рецидив инфекции могут вызвать травмы, оперативные вмешательства, а также половой контакт при условии повреждения слизистой оболочки", - описывают причины герпеса в медицинской литературе.

Вирус простого герпеса присутствует в организме 95 процентов людей. И лишь немногие имеют невосприимчивость, причины которой до сих пор непонятны.

Что такое герпес?

Герпес - это заразный вирус, который проявляется в виде новообразований на коже и слизистых человека. После того как он попадет в Ваш организм он долгое время не проявляет себя. Как только Ваш иммунитет снижается, он начинает размножаться, и проявляются его множественные симптомы. Вирусом заражено большинство людей на планете, поскольку он активно распространяется и на всю жизнь остается в организме его носителя.

— группа пузырей с прозрачной жидкостью внутри, на коже или слизистой. Симптомы: жжение кожи и зуд, а также - озноб и общее недомогание.— группа пузырей с прозрачной, а затем с кровяной и гнойной жидкостью. Симптомы: увеличение лимфоузлов, головные боли, нарушение общего состояния, общая слабость и повышение температуры тела.— высыпания в виде прозрачных пузырей, которые локализованы на половых органах и слизистых. Симптомы: жжение и боль, отечность, общее недомогание и слабость. Почему вылеченный герпес может снова вернуться?

Есть несколько самых распространенных причин, которые могут привести к рецидиву герпеса на губах.

стресс или эмоциональное расстройство; различных других болезней, в частности простуды, гриппа, сахарного диабета, ВИЧ; отравление или интоксикация; употребление алкоголя, кофеина и курение; избыточное ультрафиолетовое облучение; переохлаждение или перегревание; наступление менструации; переутомление и истощение; недостаточное питание/диета или расстройство желудка; другие индивидуальные для каждого человека факторы. Может ли герпес привести к смерти?

Если учесть, что вирус простого герпеса присутствует в организме практически каждого человека, выделена группа людей, для которых он особенно опасен.

"Герпес очень опасен для людей с ВИЧ, врожденными иммунодефицитами, пациентов после трансплантации и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу", — приводит Газете.Ru позицию дерматовенеролога и дерматолога Европейского медицинского центра (EMC) Дарьи Смирновой.

Специалист добавляет, что осложнения простого герпеса в первую очередь могут стать причиной присоединения вторичной инфекции в области высыпаний.

"Офтальмогерпес, то есть глазная инфекция, может привести к снижению зрения и даже слепоте. Также запущенная форма герпеса чревата герпетическим энцефалитом (инфекцией головного мозга) и герпетическим менингитом. Запущенная форма герпеса у женщины в положении может привести к герпетической инфекции новорожденных - заражению ребенка во время беременности или родов. Также герпес может стать причиной бесплодия", — говорит дерматолог.

Как избежать герпеса?

На сегодняшний день не существует способов полного излечения герпеса, однако своевременное обращение к врачу позволит устранить симптомы и предотвратить дальнейшее размножение вируса. Для того, чтобы не допустить развития герпеса у детей и взрослых необходимо в первую очередь укреплять иммунитет.

соблюдать режим дня и правильно питаться; вести здоровые образ жизни — отказаться от вредных привычек и заниматься спортом; в период эпидемий простудных заболеваний исключить контакты с больными, либо пользоваться марлевыми повязками.

Если герпес не проходит более 10 дней или протекает особо остро, вам необходимо обратиться к врачу для проверки иммунитета и диагностику на различные скрытые инфекции.