Помогает ли обруч худеть и как правильно его крутить?

Не каждый человек имеет возможность ходить в зал. Это может быть связано либо с финансами, либо с состоянием здоровья. Чтобы эффективно заниматься дома, также необходим определенный инвентарь. Выходом в данной ситуации станет обыкновенный обруч, который и стоит недорого, и места занимает немного, и считается эффективным средством для похудения.

Обо всех преимуществах, противопоказаниях, видах обручей и принципе работы будет рассмотрено в данной статье.

Как похудеть с помощью обруча?

Стоит начать с того, что с помощью обруча действительно реально похудеть. Калорий тратится гораздо меньше, но так как кручение обруча - это активность, поэтому калории в любом случае сжигаются.

За 30 минут вращения обруча можно потратить 150-200 калорий. Кардиотренировки, такие как спокойный бег, зумба, степ-аэробика и прочее, сжигают в два раза больше калорий (примерно 300-400 калорий). Однако тренировки с обручем имеют два главных преимущества:

1. С ним легко заниматься. После занятий нет отдышки, литров пота, ужасной усталости, как после более энергозатратных тренировок. Вращение обруча можно сравнить с приятной прогулкой.

2. Обруч помогает сжечь жир на талии и животе, способствует уменьшению объема талии.

Отметим, что увеличивать время тренировки в два раза, чтобы сжечь 300-400 калорий, а то и больше, не нужно, так как в любом случае от физической активности организм устает, ему необходимо восстанавливаться.

Как обруч сжигает жир на животе?

Все тренеры не устают повторять, что избавиться от жира локально невозможно. Если происходит процесс похудения, то он идет во всем теле.

От силовых нагрузок вообще невозможно похудеть, только нарастить мышцы. Например, скручивания не помогут убрать жир на животе, а приседания не избавят от лишнего веса в ногах.

Но научно доказано, что обруч помогает похудеть только в определенной зоне (живот, талия). Шесть недель регулярных занятий с обручем помогут уменьшить обхват талии примерно на три сантиметра. Причина, по которой происходит локальное похудение, связана с тем, что на тело происходит механическое воздействие. Можно сравнить с армопластикой, благодаря которой происходит похудение и придание фигуре красивых очертаний.

Кому нельзя крутить обруч?

Перед внедрением любых тренировок в свою жизнь необходимо проконсультироваться с врачом. В каждом виде спорта есть свои противопоказания. От незнания можно только ухудшить свое состояние.

Лица, которым не рекомендуется крутить обруч:

беременные женщины; люди, имеющие искривления и травмы позвоночника; люди, имеющие хронические заболевания внутренних органов; люди, у которых еще не зажили послеоперационные швы.

Также к людям, которым не рекомендуется крутить обруч, относятся те, у кого есть проблемы с вестибулярным аппаратом. Можно только ухудшить свое состояние. Именно поэтому консультация с врачом очень важна, пренебрегать ей не стоит.

Какой обруч выбрать?

В спортивных магазинах видов обручей очень много. Сейчас мы рассмотрим, какие обручи подходят новичкам, любителям и профессионалам. А затем каждый вид опишем более подробно.

Категория подготовки человека к спортивным занятиям:

Новичок - без предварительной физической подготовки. Вес обруча, который ему подходит, не более одного килограмма.Любитель - нерегулярные или легкие тренировки 1-3 раза в неделю. Вес обруча, который ему подходит, не более 1,5 килограмма.Профессионал - регулярные силовые тренировки 4-6 раз в неделю. Вес обруча, который ему подходит, 2-3 килограмма.

Виды обручей в спортивных магазинах:

Массажный. Он предназначен для оздоровительного эффекта, имеет пупырышки на внутренней части, то есть как бы массирует зону, где происходит вращение. Этот обруч достаточно легкий. Заниматься с ним нужно не более 15 минут. Хорошо подходит тем людям, у которых есть целлюлит, проблемы с поясницей и кишечником.С шипами. Более жесткий обруч, чем предыдущий. Предназначен для улучшения кровообращения. Крутить его нужно не более 5-7 минут, так как в первое время занятия с ним будут болезненными. Хорошо помогает избавляться от целлюлита и лишнего жира.Тяжелый (утяжеленный). Он предназначен для подготовленных людей, так как весит два и более килограмма. Чтобы крутить этот обруч, необходимо иметь сильную мышечную мускулатуру всего тела и полное владение своим телом. Ошибки при вращении этого обруча могут привести к травмам. Однако эффективность этого тренажера гораздо выше, соответственно похудение интенсивнее.Мягкий. Его изготавливают из резины или пластмассы. Зачастую такой обруч можно складывать и брать с собой в поездки. Он легкий, соответственно повреждений никаких не наносит. Такой вариант является отличным для новичков. Можно также использовать в качестве эспандера.С магнитами. Обруч имеет магниты, которые находятся внутри тренажера. Магнитное поле и слабые токи воздействуют на клетки организма, жировые ткани расщепляются, метаболизм улучшается. Этот тренажер достаточно массивный, поэтому новичкам он точно не подойдет. Крутить его можно неограниченное количество времени (рекомендованное время - не более 30 минут).Алюминиевый. Считается достаточно легким, крутить его легко, боли никакой не наносит. Отлично подходит новичкам. Единственный минус - это то, что легко может сломаться и часто оставляет следы на одежде от краски. Этот тренажер пользуется большим успехом и имеет много положительных откликов.Железный (металлический). Считается прочным, тяжелым и очень эффективным. Крутить его нелегко, первое время будет приносить боль. Обращаться с ним нужно осторожно, так как при падении на ногу может произойти перелом стопы. Считается самым эффективным средством при похудении и сжигании жира с проблемных зон.

Занятия с обручем принесут эффект как новичкам, так и профессионалам, если делать это регулярно.

Как еще использовать обруч?

Классический вариант использования обруча - это крутить его на талии и в области живота. Но есть другие техники, которые помогают быстрее избавиться от жировых отложений. Сначала необходимо научиться крутить обруч классическим способом, а только потом внедрять интересные техники в свои занятия. Рассмотрим некоторые способы более подробно.

Ходьба с обручем

Крутить обруч нужно, как при классической технике. Просто в упражнение добавляется ходьба. Вы делаете шаг вперед, при этом продолжаете крутить обруч, потом снова шагаете и одновременно крутите обруч.

Можно ходить вперед-назад или по кругу.

Данное упражнение задействует все тело, а не только проблемные зоны.

Кручение от колен до талии

Чтобы делать это упражнение, необходимо иметь хорошую координацию. С первой тренировки навряд ли получится сделать это упражнение, но с каждым разом будет становиться легче.

Встаньте прямо, ноги соедините вместе, обруч должен находиться в районе колен. Начните вращать коленями, процесс пошел. Необходимо поддерживать вращение, двигая обоими коленями.

Далее нужно постепенно поднимать обруч своим телом. Чтобы это сделать, необходимо начать двигать обоими коленями по очереди, подталкивая обруч вверх. Он начинает постепенно подниматься, доведите его до бедер.

После того как довели до бедер, необходимо начать быстро вращать обруч, чтобы поднять его на талию.

На талии можно пару минут покрутить обруч, а затем начать постепенно спускать вниз до колен. Крутите обруч вверх-вниз, пока не устанете.

Данное упражнение включает в работу все тело.

Смена сторон

Займите исходное положение. Начните крутить обруч в привычную для вас сторону (зачастую это против часовой стрелки). Затем поднимите руки вверх и движением тела сделайте так, чтобы обруч поднялся чуть выше талии. После опускаете руку, прижав край к телу, и одновременно поворачиваете корпус влево (если крутите обруч против часовой стрелки; если же по часовой, то корпус нужно повернуть вправо).

После того как обруч находится параллельно полу, опустите руку и начните крутить обруч в другую сторону. Первый рывок нужно сделать быстро, чтобы тренажер не упал.

После этого чередуйте вращение обруча в одну сторону, потом в другую.

Данное упражнение хорошо задействует мышцы спины и пресса.

Как долго крутить обруч для похудения?

Время вращения обруча зависит от уровня подготовки. Если вы новичок, то начинайте с 5-10 минут в день. Профессионал может крутить и по 30 минут в день, при этом не уставать.

Занятия с обручем можно проводить не только самостоятельно, но и в сочетании с силовыми тренировками. Ниже приведем пример эффективной тренировки для новичка:

вращение обруча - 1 минута;приседания без веса - 20 повторений;вращение обруча - 1 минута;отжимания от колен - 10-12 повторений;вращение обруча - 1 минута;прямые скручивания - 15-20 повторений;вращение обруча - 1 минута;растяжка - 1 минута.

Вы можете заниматься по своей программе тренировок, просто включая между упражнениями занятия с обручем. Количество подходов упражнений с данным тренажером не ограничено.

Вращение обруча - это эффективное упражнение для всеобщего похудения и избавления жира конкретно с проблемных мест. Но этот тренажер не принесет эффективность, если заниматься нерегулярно. Любой спорт - это прежде всего регулярность, только после которой можно заметить прогресс.