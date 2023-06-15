Почему мы разговариваем во сне и о чем это говорит?

Сон - загадочное состояние, в котором мы переносимся в мир сновидений и наш мозг продолжает активно функционировать. Одним из интересных явлений, связанных со сном, является разговор во сне. Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда мы разговаривали во сне, иногда даже отвечая на вопросы или вступая в диалог. В этой статье мы рассмотрим несколько возможных причин, почему мы разговариваем во сне.

Медицина считает, что разговоры во сне или сноговорение - это парасомническое расстройство, которое характеризуется разговором вслух во время сна, начиная от простых бормочущих звуков до громких криков и длинных, часто нечленораздельных речей. Может происходить много раз в течение цикла сна.

Физиологический процесс. Разговоры во сне могут быть связаны с физиологическими процессами, происходящими в нашем организме. Во время сна мозг продолжает отправлять сигналы к мышцам для выполнения движений, хотя мы находились в состоянии полной физической релаксации. Возможно, что разговоры во сне - это проявление активности речевого центра мозга, который передает сигналы мышцам гортани, вызывая продуцирование звуков.

Обработка информации. Сон играет важную роль в обработке информации, которую мы получаем в течение дня. Во время сна мозг перерабатывает, упорядочивает и ассоциирует информацию, полученную за бодрствования. Разговоры во сне могут быть проявлением этого процесса. Мозг во сне может создавать сценарии и ситуации, в которых мы взаимодействуем с другими людьми и разговариваем.

Эмоциональные выражения. Сны - это отражение наших эмоций, страхов, желаний и переживаний. Иногда разговоры во сне могут быть эмоциональными выражениями того, что мы чувствуем. Мы можем говорить во сне, чтобы выразить свои эмоции, рассказать о чем-то, что беспокоит нас, или даже повторить диалоги, которые мы услышали в реальной жизни.

Связь с бодрствованием. Разговоры во сне могут иметь связь с нашими реальными переживаниями и опытом. Мы можем вести диалоги, которые были запечатлены в нашей памяти из предыдущих ситуаций или разговоров в реальной жизни. Также возможно, что разговоры во сне могут быть связаны с текущими проблемами, с которыми мы сталкиваемся, и являться попыткой нашего мозга найти решение или осознать что-то важное.

Доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов в YouTube-подкасте врача Александра Дзидзарии отметил, что сноговорение и лунатизм обычно наследуются от родителей.

"Если ваши родители ходили и говорили во сне, скорее всего, вы и ваши дети будете ходить и говорить во сне. В общем-то это не является в медицинском смысле опасной ситуацией. Она не влечет за собой психического и физического развития", - сказал Бузунов.

Разговоры во сне остаются загадкой для науки, и не существует однозначного объяснения этого явления. Они могут быть вызваны физиологическими процессами, обработкой информации, эмоциональными выражениями или связью с нашим бодрствующим состоянием. Интересно отметить, что разговоры во сне могут иметь индивидуальный характер и отражать нашу уникальную личность и опыт.