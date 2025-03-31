"Никогда не вернусь". Туристы рассказали, куда не поедут снова в отпуск

Долгожданный отпуск может разочаровать и оставить неприятные воспоминания, ведь не все "райские места" оправдывают ожидания. Пользователи социальных сетей выступили с разоблачением еще одного популярного для отдыха направления.

Стало известно,

С весной приходит активный период отпусков, а пользователи популярного форума Reddit высказались о некоторых востребованных направлениях для отдыха.

Что можно найти, если поехать в отпуск на Арубу

Участник форума написал, что его разочаровала Аруба — небольшой остров в Карибском море, являющийся самоуправляемой частью Королевских Нидерландов.

"Аруба особенно популярна у отдыхающих из США и Канады, но те, кто возвращаются с отдыха на Арубе, говорят, что он не стоил потраченных денег В частности пользователь пишет, что Аруба слишком дорогая, расположена черт знает где, и там очень ветрено", - приводит позицию пользователя Unian.net.

Естественно, это не единственный курорт, который может не оправдать ваших ожиданий, а в СМИ появился исчерпывающий комментарий.

"Я не обнаружил, чтобы она предлагала что-то более особенное, чем другие острова Карибского моря", - цитируют пользователя Reddit.

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Монако или Сейшелы: мнение путешественников

Другие пользователи форума поделились собственным негативным опытом, и в большинстве случаев это были дорогие элитные направления.

"Монако. Большинство заведений питания были посредственными и очень дорогими. Это площадка для супербогатых", — написал один из путешественников.

Другой пользователь пожаловался на Сейшельские острова. Хотя люди там очень приветливые, а пляжи замечательные, впечатление портят чрезвычайно высокие цены на все.

Например, поездка на такси от отеля до аэропорта стоила 75 долларов, хотя проехать нужно было всего 6 километров.

"Никогда не вернусь". Что думают туристы об Египте?

С высокими ценами пользователи и в других местах для отпуска - на Мальдивах, в Дубае или в Швейцарии. Хотя были и те, кому не понравились более "демократичные" по цене направления.

"Египет. Получил горящую путевку на неделю в Шарме и взял туры по стране. Каир был ужасным городом с маленькими магазинами, хаосом и мусором повсюду. За памятниками и музеями плохо ухаживают до полуразрушенного состояния. Никогда в жизни меня так не мучили. Каждый раз, когда мы выходили на улицу, это было нападение ничтожных торговцев до тошноты. Я посетил много других стран в Африке, Азии, Европе, Америке, и никогда не вернусь в такое место, как Египет", — написал один пользователь форума.

Таким образом, прежде чем выбрать популярное направление - рекомендуем изучить "слабые и сильные" стороны места для незабываемого отпуска.