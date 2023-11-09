City Run 2023: Какие улицы перекроют в Алматы 12 ноября

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Сегодня 12:00
©Константин Чалабов

12 ноября в Алматы пройдет городской забег City Run 2023 от корпоративного фонда "Смелость быть первым". В связи с этим будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега. Старт и финиш будут расположены на площади "Астана" по улице Толе би. Маршрут пройдет по улицам Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай бытара и Панфилова.

Движение на ул. Толе би от пр. Абылай хана до ул. Панфилова (площадь "Астана") будет перекрыто с 04:00 до 11:00 часов. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.

Движение на ул. Толе би от ул. Наурызбай батыра до пр. Абылай хана будет перекрыто с 07:45 до 09:40 часов. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.

Движение по ул. Наурызбай батыра от ул. Толе би до ул. Шевченко будет закрыто с 08:00 до 09:30 часов. Альтернативный проезд по пр. Сейфуллина.

Движение по ул. Шевченко от ул. Наурызбай батыра до ул. Панфилова будет закрыто с 08:05 до 09:20 часов. Альтернативный проезд по пр. Абая.

Движение по ул. Панфилова от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45 часов. Альтернативный проезд по пр. Назарбаева.

Движение по ул. Богенбай батыра от пр. Назарбаева до пр. Абылай хана будет закрыто с 08:15 до 09:45 часов. Альтернативный проезд в восточном направлении по ул. Гоголя, в западном направлении по пр. Абая.

Движение по пр. Абылай хана от ул. Толе би до ул. Богенбай батыра будет закрыто с 08:15 до 09:45 часов. Альтернативный проезд по пр. Назарбаева и пр. Сейфуллина.

Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

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