Что будет, если воздержаться от секса на месяц

Вирусный тренд No Nut November снова в деле - мужская половина человечества может принять участие в месячном челлендже воздержания от самоудовлетворения. Как утверждают идеологи тренда, своим отказом они показывают уровень своей сдержанности. Другие считают, что такой шаг полезен для мужского здоровья. Кто прав?

Правда ли, что воздержание от самоудовлетворения полезно для здоровья?

Секс сопровождает нас всю нашу сознательную жизнь, будь вы бывалым ловеласам или студентом-первокурсником. Об этом сняты самые разные фильмы с определенным возрастным ограничением для каждого. А энтузиасты-экспериментаторы придумали новый тренд - No Nut November.

"Печально известный вирусный тренд No Nut November возвращается: мужчины по всему миру готовятся принять участие в месячном челлендже воздержания от самоудовлетворения. Многие люди делают это ради хвастовства: чтобы показать уровень своей сдержанности. Другие утверждают, что это полезно для их психического здоровья и может также повысить уровень тестостерона", - описывают челлендж в СМИ.

Опасно ли это для здоровья или небольшой эксперимент может оказаться полезный каждому мужчине? Есть ответ врачей.

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No Nut November: что это такое и почему это может стать проблемой?

Противники челленджа считают, что воздержание может привести к "blue balls", ведь воздержание от эякуляции может повлиять на половые органы.

"Одного названия достаточно, чтобы вызвать панику среди тех, кто не слушал уроки биологии. Мол, они на самом деле становятся синими? Вы будете рады узнать, что, несмотря на слухи, они не будут похожи на смурфиков. Однако они могут иметь немного синеватый оттенок из-за прилива крови к гениталиям и набухания вен. Неудивительно, что мы их боимся, учитывая их вызывающее удивление название и историю, заставляющую взрослых мужчин гримасничать от боли", - дополняют информацию эксперты из США.

В продолжение темы, специалисты утверждают, что во время или после челленджа могут появиться болезненные ощущения, которые некоторые мужчины испытывают после длительного сексуального возбуждения. Почему? Есть ответ.

Во время воздержания у человека начинается эпидидимальная гипертензия. То есть, во время возбуждения увеличивается приток крови к половым органам, что приводит к эрекции.Вены, которые обычно отводят кровь от половых органов, сужают и задерживают ее там.Когда вы эякулируете и достигаете пика возбуждения, кровеносные сосуды возвращаются к своему обычному размеру, и все возвращается в норму.Но если вы не сбросите нарастающее давление, поток крови будет неприятно раздувать ваши гениталии.No Nut November: что говорят о тренде эксперты?

С учетом того, как воздержание может негативно сказаться на здоровье, есть две позиции о тренде и о мужчинах.

Во-первых, секс-просветитель Рид Эмбер говорит, что No Nut November может способствовать формированию нездорового отношения к мастурбации и фильмам для взрослых.

"Если вы считаете, что вам следует воздерживаться этих занятий и ваши действия уже выходят за пределы нормы, лучше поговорить со специалистом, а не устраивать себе такой детокс", - цитируют эксперта.

Во-вторых, психосексуальный терапевт Крис Бретт-Ренес считает, что мастурбация становится проблемой только тогда, когда она начинает мешать другим аспектам жизни, таким как работа и отношения.

Другими словами, если вы и ваш врач считают, что вы можете участвовать в челленджах, подобных No Nut November, то вопросов нет, но если это доставляет вам дискомфорт - стоит об этом задуматься и воздержаться над эксперимента над своим здоровьем.

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