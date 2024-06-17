Что будет, если ходить в бассейн ежедневно

А вы знали, что плавание, это профилактика заболеваний спины, опорно-двигательного аппарата и тазобедренных суставов. Вода создает двойной эффект на ваше тело - расслабляет и укрепляет. Поэтому посещение бассейна может стать отличным тренировочным полем для вас - регулярные занятия помогут укрепление мышц и способствуют улучшению общей физической формы. Будем разбираться.

Что будет, если ходить в бассейн регулярно

Представьте себе, что вы одновременно сжигаете много калорий, а параллельно работаете со своим весом и улучшаете общее состояние вашего организма. Такого эффекта можно добиться с помощью регулярных водных процедур - посещение бассейна.

Плавание не только снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и имеет еще несколько бонусов:

Во время плавания происходит равномерная нагрузка на все группы мышц. Расслабляется позвоночник и формируется правильная осанка. Улучшается ваша фигура и состояние кожи. Стимулируется кровообращение.

Таким образом, регулярные тренировки в бассейне улучшат тонус мышц, укрепят сердечно-сосудистую систему и повысят выносливость. Во время плавания задействованы разные группы мышц, а параллельно формируется правильная осанка и улучшается координация движений.

Правда ли, что плавание помогает похудеть?

За один час занятий в среднем темпе позволяет сжечь около 500 калорий. В специализированных источниках пишут, что мужчинам для поддержания тонуса нужно ходить в бассейн три-четыре раза в неделю через день (сессия по 40 минут). Женщинам достаточно сходить два-три раза в неделю на 40 минут.

"За счет этого улучшается кровообращение, и органы лучше снабжаются кислородом и питательными веществами. Также регулярные физические нагрузки помогают снизить артериальное давление, - пишут в СМИ. - В процессе активно работают мышцы рук и ног, весь плечевой пояс, мышцы живота и спины, все тело равномерно нагружается. При этом после занятия, как правило, нет послетренировочных мышечных болей. Для дыхательной системы пользу занятий в воде также трудно переоценить: в процессе плавания укрепляются дыхательные мышцы и увеличивается емкость легких. Еще один важный пункт: вода имеет успокаивающий эффект, поэтому плавание благоприятно влияет на нервную систему, помогает снять стресс и улучшить самочувствие".

Параллельно, регулярные тренировки в бассейне способствуют более качественному и глубокому сну, что может быть особенно полезно для тех, кто страдает от бессонницы или других расстройств сна.

В какое время лучше посещать бассейн - утром или вечером?

Поскольку плавание относится к кардиотренировкам, то утренние и вечерние сеансы имеют похожий эффект, как пробежки. Плавать по утрам считается более полезным, поскольку мышцы успели отдохнуть за ночь, но после вечернего плавания будет легче заснуть.

Как подготовиться к водной тренировке? Источник сообщает, что примерно за час до занятия нужно съесть что-то легкое, чтобы пища успела перевариться, но при этом давала энергию для плавания. Заниматься натощак или на полный желудок не следует.

"Через 45-60 минут после занятия нужно съесть что-то белковое (вареное яйцо, кусок куриного мяса и так далее), чтобы не допустить сжигания мышц вместо жира. Сразу после плавания можно выпить кефира или съесть банан", - дополняют исследователи.

Таким образом, регулярные походы в бассейн могут принести серьезную пользу вашему самочувствию, но перед занятиями необходимо проконсультироваться со специалистом и комплексно подойти к тренировкам.