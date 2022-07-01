Звезду и бывшего капитана мадридского "Реала", бразильского защитника Марсело пригласили в Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Сегодня исполнил мечту своему лучшему другу. Он хотел познакомиться со своим кумиром Марсело! Благодаря нашему другу Игите, мы сделали видеозвонок с Марсело, это бывший капитан "Реал Мадрида" и пригласили его в Казахстан, чтобы сделать шоу-матч с нашей командой ФК "Алатау"!", - говорится в сообщении в Instagram популярного вайнера Секи.

Игита и Марсело являются друзьями детства, они играли в одной футбольной школе и по-прежнему поддерживают связь.

Напомним, в мае Марсело объявил об уходе из "Реала". 34-летний бразилец рассказал о своем решении после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов. Для Марсело этот трофей стал 25-м в составе "Реала" - рекорд клуба.

Марсело выступал за "Реал" с 2007 года. На его счету 386 матчей и 26 голов за клуб. Защитник шесть раз побеждал в чемпионате Испании, дважды брал Кубок Испании и пять раз – Суперкубок страны, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился победителем Суперкубка УЕФА, а также четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира.