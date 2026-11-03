Саудовский "Аль-Хиляль" может вмешаться в трансферные планы "Барселоны" и помешать каталонцам вернуть португальского нападающего Жоау Феликса, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта заинтересован в возвращении 26-летнего форварда. Однако на пути к возможной сделке может появиться ещё один претендент.

По информации журналиста Экрема Конура, "Аль-Хиляль" намерен сохранить португальца в чемпионате Саудовской Аравии. Клуб внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста и не исключает возможности побороться за него.

Сейчас Феликс выступает за "Аль-Наср", где его партнёром по команде является Криштиану Роналду.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португалец провёл десять матчей, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.