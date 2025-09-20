В матче против "Эспаньола" форвард "Реала" Винисиус Жуниор выразил явное недовольство решением главного тренера Хаби Алонсо заменить его.

Как сообщает Marca, во время паузы на воду Алонсо предупредил бразильца о скорой замене. В ответ Винисиус швырнул бутылку и демонстративно поднял руки.

Когда на 77-й минуте его сменил Родриго, Винисиус сразу отправился в раздевалку, однако спустя некоторое время вернулся на скамейку и досмотрел матч вместе с партнёрами.

"То же самое было с Мастантуоно, он спросил: "Вы меняете меня?" – "Да, тебя". И с Вини было так же. Он хотел остаться, но важнее всего было контролировать игру, а нам нужны были свежие футболисты.Франко тоже немного разозлился, но такое со всеми бывает. Я доволен игрой и Франко, и Винисиуса, но бывают ситуации, когда нужны свежие футболисты". - заявил Алонсо после матча.

После пяти туров "Реал" лидирует в чемпионате, набрав максимум — 15 очков. "Эспаньол" с 10 очками занимает третье место в таблице Ла Лиги.

Отметим, что 30 сентября "Реал" сыграет на выезде в Алматы против "Кайрата" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.