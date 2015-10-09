Звезда "Реала" спустя 12 лет нарушил молчание о своём уходе

Анхель Ди Мария спустя годы всё ещё болезненно вспоминает расставание с мадридским "Реалом", которое произошло летом 2014 года - сразу после триумфа в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Аргентинец был одним из ключевых героев победного финала ЛЧ против "Атлетико" и провёл один из лучших сезонов в карьере, однако это не уберегло его от неожиданного трансфера в "Манчестер Юнайтед".

По словам Ди Марии, решение о его уходе сопровождалось слухами, которые не имели ничего общего с реальностью.

"Говорили, будто я требую зарплату на уровне Криштиану Роналду. Это неправда. Как я мог рассчитывать на такие деньги, если он - обладатель нескольких "Золотых мячей"?" - признался аргентинец в интервью AS.

Ди Мария подчёркивает, что не собирался покидать Мадрид и был по-настоящему счастлив в клубе. Более того, тогдашний главный тренер Карло Анчелотти также хотел сохранить игрока в составе.

Однако ситуация изменилась после прихода Хамес Родригес - в клубе дали понять, что именно Ди Мария должен освободить место.

Футболист утверждает, что до последнего не знал о договорённости с "МЮ". Он даже вышел на поле в первом матче Суперкубка Испании против "Атлетико", но на ответную встречу его уже не заявили.

"Мне пришлось смотреть из дома, как "Атлетико" берёт трофей. Это было очень тяжело. Мы с семьёй были счастливы в Мадриде, но иногда в футболе всё решают без тебя", - рассказал Ди Мария.

Всего за Реал Мадрид аргентинец провёл 190 матчей, забил 36 мячей и отдал 85 результативных передач, оставив заметный след в истории клуба.

Отметим, Анхель Ди Мария покинул мадридский "Реал" летом 2014 года и в конце августа официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". Аргентинский полузащитник провёл в английском клубе лишь один сезон - кампанию 2014/15, после чего уже в 2015 году продолжил карьеру во французском "ПСЖ".

