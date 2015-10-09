Звезда "Реала" намекнул на проблемы с Хаби Алонсо и принял решение

В "Реале" становится все очевиднее растущее недовольство Родриго Гоэса своим положением в мадридской команде, передают Vesti.kz.

После ничьей сборной Бразилии с Тунисом (1:1), нападающий снова дал понять, что роль в клубе его категорически не устраивает.

С приходом Хаби Алонсо Родриго практически выпал из ротации – за весь сезон он сыграл лишь 359 минут, трижды выходил в старте и сделал две голевые передачи.

На фоне этого контраста выступления в сборной, где Карло Анчелотти полностью доверяет ему и регулярно дает играть, выглядят как личный вызов новой системе в "Реале".

Как пишет Foot Mercato, после матча Родриго заявил, что у него нет другого выхода, кроме как "продолжать работать, доказывать и пытаться завоевать доверие тренера".

При этом он подчеркнул, что у Анчелотти он чувствует уверенность, которой ему сейчас не хватает в Мадриде. Фактически бразилец в очередной раз дал понять, что он рассчитывает на большее, и теперь решение – за Алонсо.

Гвардиола лично заблокировал трансфер Винисиуса в "Ман Сити": известна причина

Ранее появилась информация о громкой сделке "Реала", в которой фигурируют два других клуба.

24-летний Родриго защищает цвета "Реала" с 2019 года, когда перешёл из "Сантоса" за 45 миллионов евро. В текущем сезоне игрок принял участие в 13 матчах за "сливочных" во всех турнирах. Рыночная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.