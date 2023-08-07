Звезда "Реала" купил драгоценный кулон с отсылкой к Роналду

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор приобрел кулон, напоминающий о португальце Криштиану Роналду.

Кулон выполнен в виде цифры 7. Под этим номером португальский нападающий выступал в "Реале". На обратной стороне кулона изображены силуэты Роналду, празднующего гол.

"Новый кулон для Винисиуса в честь легенды – Криштиану", – написал ювелир Лео Кусро в Instagram.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. После этого он защищал цвета "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед". Зимой 2023 года португалец перешел в "Аль-Наср". Контрактное соглашение игрока с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 2025 года.

Винисиус выступает за "Реал" с 2018 года, куда перешел из "Фламенго".

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