Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор больше не рассчитывает на гарантированное место в стартовом составе команды, сообщают Vesti.kz.

Бразилец начал привыкать к мысли, что может уступить место в основе новичку Яну Диоманде. Об этом сообщает Onda Cero.

По информации источника, футболист уже смирился с тем, что тренерский штаб может не только заменять его по ходу матчей, но и оставлять на скамейке запасных в пользу ивуарийского новичка.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провел девять встреч, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Бразилец защищает цвета "Реала" с лета 2018 года. Его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2032 года.