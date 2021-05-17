Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на слухи о своем уходе, передает "Чемпионат". Он ответил на вопрос, который обсуждается во всех мировых СМИ, после победы над "Атлетиком" (1:0) из Бильбао.

"Как я мог сказать игрокам, что сейчас ухожу? Мы отдаем все силы за титул, и я просто говорю: "Кстати, я ухожу?"

Люди за пределами клуба могут говорить все, что им заблагорассудится, но я бы никогда, никогда не сказал этого своим игрокам", - заявил Зидан.

Отметим, что "Реал" в 37 матчах Ла Лиги набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Первым идет мадридский "Атлетико" (83). Замыкает тройку "Барселона" (76). В заключительном туре подопечные Зидана примут "Вильярреал", а "Атлетико" на выезде сыграет с "Вальядолидом".

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