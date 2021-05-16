48-летний Зинедин Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе с поста главного тренера по окончании сезона, сообщает Goal.
Французский специалист сделал это в раздевалке перед матчем с "Севильей", который завершился вничью 2:2.
Он возглавляет клуб с марта 2019 года. Под руководством Зидана в сезоне-2020 "Реал" стал чемпионом Испании.
Ранее сообщалось, что он устал бороться с травмами, календарем и критикой СМИ, а некоторые игроки больше не поддерживают звездного наставника. Усугубилась ситуация после провала в Лиге чемпионов, где клуб в полуфинале проиграл "Челси".
По некоторым данным, Зидан является главным кандидатом на пост главного тренера "Ювентуса".
Напомним, "Реал" набрал 78 очков в 36 матчах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От лидирующего в Ла Лиге мадридского "Атлетико" он отстает на два балла.
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