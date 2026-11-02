Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде рассматривает возможность покинуть каталонский клуб во время зимнего трансферного окна. 23-летний футболист недоволен недостатком игровой практики и хочет вернуться к регулярным выступлениям, передают Vesti.kz.

Потерял доверие Флика и место в составе

По информации Mundo Deportivo, последние события убедили испанца, что для возвращения уверенности и получения большего количества минут ему, возможно, придётся сменить команду. В борьбе за место на левом фланге обороны Бальде уступает Жоау Канселу и молодому воспитаннику клуба Хави Эспарту.

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик также не скрывает сомнений в нынешней форме защитника. Специалист считает, что футболисту не хватает уверенности и концентрации, а также правильного понимания игровых эпизодов при прессинге.

Кто претендует на защитника

Интерес к Бальде проявляли ещё летом. За ситуацией следили оба манчестерских клуба и мюнхенская "Бавария". Самому испанцу интересен вариант с продолжением карьеры в Англии, а "Манчестер Юнайтед" называют одним из возможных претендентов на его подписание.

При этом "Барселона" не слишком заинтересована в аренде игрока: клубу нужны средства для усиления обороны. Поэтому в случае ухода Бальде каталонцы могут рассматривать полноценный трансфер.

Почему "Барселона" готова продать Бальде

По данным Marca, "Барселона" готова расстаться с Бальде во время зимнего трансферного окна. Решение клуба связано сразу с двумя факторами.

Во-первых, каталонцам необходимо получить дополнительные средства для приобретения центрального защитника и соблюдения финансового правила 1:1.

Вторая причина касается положения самого Бальде в команде. Испанец потерял место в иерархии Флика, который в последнее время отдаёт предпочтение воспитанникам клубной академии. При этом специалист не слишком рассчитывает на защитника, несмотря на кадровые сложности на флангах обороны.

Статистика и достижения

В текущем сезоне Бальде принял участие в четырёх матчах "Барселоны", но в стартовом составе не выходил ни разу. Действующий контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.

В составе "Барселоны" Бальде выиграл три чемпионских титула Испании, три Суперкубка страны и Кубок Испании. Кроме того, защитник выступает за национальную сборную. Его дебют за главную команду Испании состоялся на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где он принял участие в четырех матчах.



