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Защитник "Барселоны" обвиняется в коррупции

Защитник "Барселоны" обвиняется в коррупции
©Reuters
Новости спорта Футбол Испания

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может быть замешанным в коррупционном скандале вместе с президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на El Confidencial.

Отмечается, что согласно записям и документам, полученным вышеупомянутым источником, Пике и Рубиалес вступили в сговор, чтобы оказать давление на власти Саудовской Аравии, дабы те заплатили 24 миллиона евро за проведение Суперкубка Испании в своей стране.

Как следует из просочившихся в сеть документов и аудио, Рубиалес согласился заплатить Пике около шести миллионов евро за сделку и пытался скрыть причастность защитника "Барселоны". Пике помог Рубиалесу заключить сделку по переносу Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию. Защитник помог инициировать переговоры через компанию Kosmos, акционером которой он является.

С тех пор, как сделка с Саудовской Аравией была завершена, Федерация футбола Испании получает гарантированные выплаты в размере 40 миллионов евро каждый год. Кроме того, зарплата Рубиалеса также увеличилась в несколько раз. В отчете также говорится, что Пике получает чистый платеж в размере четырех миллионов евро в год через свою компанию Kosmos за свое участие в сделке. В контракте также оговаривается, что сделка может быть разорвана, если Kosmos своевременно не получит свои платежи.

Напомним, 35-летний Пике является воспитанником каталонского клуба, за который выступает с 2008 года. Также в его карьере были "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сарагоса".

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Метки:
Ла Лига Испания Барселона

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