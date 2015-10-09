Ямаль взбунтовался в "Барселоне" и пошёл против Флика

Старт сезона для "Барселоны" получился тревожным: команда Ханс-Дитера Флика уже потеряла очки в матче с "Райо Валекано" и показала низкую интенсивность, передают Vesti.kz.

После этого тренер каталонцев резко заявил, что у некоторых футболистов выросло слишком высокое "эго". Хотя напрямую никого не назвал, все восприняли это как намек на Ламина Ямаля и других молодых звёзд.

Как пишет издание Don Balon, эти слова ударили по Ямалю сильнее всего. 18-летний форвард чувствует себя несправедливо обвинённым и считает, что дело не в высокомерии, а в том, что команда не выходит на матчи с должной энергией. Он уверен, что нужно говорить о проблеме интенсивности, а не о "звёздных замашках".

Флик же ещё в предсезонке предупреждал: часть игроков ведёт себя так, словно уже достигла вершины, и именно это он называет "эго". Для него это главный вызов — вернуть дисциплину и рабочее отношение.

Теперь напряжение между главным талантом "Барсы" и немецким наставником только растет. Источник отмечает: Ямаль ждет откровенной беседы один на один, иначе недопонимание может перерасти в открытый конфликт, способный повлиять на весь сезон.

Девушка бросила 18-летнего вундеркинда "Барсы" и ушла к игроку "Реала"

Напомним, что Ямаль вызвал раздражение в сборной Испании. Несколько игроков считают, что молодой форвард начал вести себя чересчур по-звёздному, и его поведение, включая шутки и комментарии, стало предметом недовольства в коллективе.