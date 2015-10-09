Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Ямаль рассказал, как отметил бы "Золотой мяч"-2025

Вингер "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль рассказал, как бы отпраздновал победу, если бы ему отдали "Золотой мяч"-2025, передают Vesti.kz.

- 22 сентября у вас назначена встреча в Париже. Можете ли вы представить себя с "Золотым мячом"?

- Это было бы мечтой, конечно же. "Золотой мяч" - одна из самых престижных наград, которую может получить футболист.

- Что бы вы сделали, если бы выиграли?

- Наверняка отпраздновал бы это с семьей и друзьями, которые всегда были со мной, - приводит его слова Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, кто выиграет "Золотой мяч"-2025, подробности приведены в этой новости. При этом три страны потеряли право голосовать за "ЗМ".

