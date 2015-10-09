Ламин Ямаль рассказал о необычном пари с Неймаром, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ямаль вспомнил лето, проведённое в Бразилии, где он отдыхал в компании Неймара. По словам испанца, поездка оставила яркие впечатления и дала пищу для интересных разговоров.

"Бразилия произвела на меня огромное впечатление. Я с радостью вернулся бы туда снова", - признался футболист.

Однако самым любопытным моментом стала их неформальная договорённость:

"Мы с Неем договорились, что если наши сборные встретятся в финале чемпионата мира, мы вместе отправимся отдыхать. Было бы невероятно увидеть финал Испания - Бразилия", - цитируют Ямаля AS.

Напомним, что Ламин Ямаль один из самых ярких молодых талантов современного футбола и ключевая надежда "Барселоны" и сборной Испании. Он уже вошёл в историю, став самым юным автором голов в Ла Лиге, Суперкубке Испании и на чемпионате Европы, а также завоевав титул чемпиона Европы, когда ему было всего 16 лет.

К 2026 году Ямаль успел собрать внушительную коллекцию трофеев: дважды выиграл чемпионат Испании (сезоны 2022/23 и 2024/25), стал обладателем Суперкубка страны, был признан лучшим молодым игроком Евро-2024 и получил самые престижные индивидуальные награды для футболистов нового поколения - Трофей Копа и "Golden Boy".

