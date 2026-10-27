В "Барселоне" ещё до церемонии вручения "Золотого мяча" подозревали, что награда достанется нападающему "Баварии" Харри Кейну, а не Ламину Ямалю, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 19-летний вингер и сам начал склоняться к такому исходу ещё за неделю до церемонии. Окончательно Ямаль, как утверждается, убедился в этом, когда заметил, что всё руководство "Баварии" приехало на мероприятие в Лондон.

После завершения церемонии футболист не стал задерживаться на гала-вечере. Ямаль отправился в отель, чтобы поспать, а затем поужинал в своём номере вместе с девушкой Инес Гарсией.