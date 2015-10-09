Ямаль начал борьбу с зависимостью и привлёк специалистов

Молодая звезда "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль решил сознательно сократить свое присутствие в социальных сетях, передают Vesti.kz.

Как пишет Foot Mercato, 18-летний вингер понимает, что постоянный поток комментариев, критики и ожиданий может отвлекать от главного – футбола.

Именно поэтому Ямаль привлёк новых специалистов, которые помогают ему выстроить более здоровое отношение к цифровому пространству.

Журналист Хосе Альварес в эфире El Chiringuito TV рассказал, что в окружении Ямаля произошли изменения:

"В его команде появились новые люди, которые задали четкое направление. В том числе они полностью пересмотрели подход к социальным сетям. Ламин стал публиковать значительно меньше, а если что-то и выкладывает – то исключительно про футбол и "Барселону". Ему объяснили, как работают соцсети и какое влияние они могут оказывать".

Ямаль уже считается одним из главных активов "Барсы"

Ламин - воспитанник "Барселоны" и уже в подростковом возрасте стал одной из ключевых фигур команды и установил ряд клубных рекордов.

К 17–18 годам он успел завоевать чемпионский титул Ла Лиги (сезон 2022/23), выиграть Кубок Испании (2024/25), а также дважды стать обладателем Суперкубка Испании (2025 и 2026 годы).

Кроме командных успехов, футболист получил и индивидуальное признание, завоевав "Трофей Копа"-2024 как лучший игрок мира до 21 года и престижную награду Golden Boy.

Напомним, что ранее стало известно, что из-за Ямаля "Барса" готова расстаться с молодым игроком, и цена возможного трансфера уже определена.

