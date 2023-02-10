Выяснилось важное условие возвращения Зидана в "Реал"

50-летний французский тренер Зинедин Зидан может вернуться в мадридский "Реал". Но при одном важном условии, сообщает Sport.es.

Отмечается, что 63-летний итальянец Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера, если он не выиграет национальный чемпионат, в котором отстает от лидирующей "Барселоны" на восемь очков. При этом "сливочные" проиграли "сине-гранатовым" в финале Суперкубка Испании (1:3).

Между тем Зидан не прочь вернуться в "Реал", если президент мадридского клуба Флорентино Перес гарантирует ему покупку Райана Шерки у французского "Лиона". Сообщается, что Зидан очарован игрой 19-летнего полузащитника, рыночная стоимость которого, по данным Transfermarkt, оценивается в 18 миллионов евро.

Напомним, что Зидан дважды возглавлял "Реал" в период 2016-2018 и 2019-2021 годов. Под его руководством команда становилась чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), обладателем Суперкубка Испании (2017, 2019/20), Суперкубка УЕФА (2016, 2017), победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18) и клубного чемпионата мира (2016, 2017).

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