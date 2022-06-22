Воспитанник "Барселоны" спас девушку-фотографа от смерти (Видео)

Защитник "Жироны" Арнау Мартинес спас клубного фотографа Нури Маргуи от падения с крыши автобуса во время празднования командой выхода в испанскую Примеру, сообщает "Чемпионат".

Именно 19-летний футболист удержал девушку от падения с крыши открытого автобуса, затем поднять Маргуи помог одноклубник Мартинеса. Лишь после того, как фотограф встала на ноги, автобус остановился.

Arnau Martínez salvant a la Nuri Marguí. De killer a Tenerife a salvador de la fotógrafa. pic.twitter.com/VrO1LY0aeo — Pau Villafañe Duran (@pauvd8) June 21, 2022

Мартинес - воспитанник "Барселоны". Он оказался в "Жироне" в 2018 году и был важной частью команды в прошлом сезоне, когда каталонский клуб обеспечивал выход в высший дивизион Испании по футболу. Мартинес вышел на поле в 40 матчах второй лиги Испании и стыкового турнира, забив два гола и отдав шесть результативных передач.