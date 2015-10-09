Винисиус предложил новому тренеру "Реала" штрафовать игроков: Арбелоа дал ответ

В мадридском "Реале" произошёл любопытный диалог, связанный с внутренней дисциплиной команды, и инициатором выступил Винисиус Жуниор, передают Vesti.kz.

Испанские журналисты обратили внимание на необычный разговор между новым тренером "сливочных" Альваро Арбелоа и бразильским вингером на базе в Вальдебебасе.

Как оказалось, Винисиус лично обратился к новому главному тренеру с предложением ужесточить дисциплинарные меры в команде и ввести денежные штрафы за опоздания на тренировки. Инициатива исходила именно от игрока.

Винисиус дал понять, что считает финансовые санкции наиболее эффективным инструментом контроля:

"У вас у всех хорошие контракты, так что я за штрафы", - сказал наставник. "Для меня штраф - лучший вариант", - добавил бразилец.

В итоге Арбелоа поддержал инициативу и отметил, что при нынешнем уровне зарплат финансовые штрафы остаются эффективным инструментом воздействия.

Кроме того, наставник подчеркнул лидерскую роль Винисиуса в раздевалке и согласился, что за нарушения дисциплины игроков необходимо наказывать.

"Ты капитан, нужно штрафовать людей.", - сказал Арбелоа

©️ "Tú eres capitán, hay que multar a la gente".



🗣️ Las palabras de Arbeloa a Vinicius al saltar al entrenamiento.



📹 @marcosdlarocha pic.twitter.com/rXz6jlIQyQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2026

Напомним, что 12 января Арбелоа был назначен главным тренером мадридского "Реала" после ухода Хаби Алонсо.

