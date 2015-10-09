Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 15:50
 

Винисиус предложил новому тренеру "Реала" штрафовать игроков: Арбелоа дал ответ

©ФК "Реал" Мадрид

В мадридском "Реале" произошёл любопытный диалог, связанный с внутренней дисциплиной команды, и инициатором выступил Винисиус Жуниор, передают Vesti.kz.

Испанские журналисты обратили внимание на необычный разговор между новым тренером "сливочных" Альваро Арбелоа и бразильским вингером на базе в Вальдебебасе.

Как оказалось, Винисиус лично обратился к новому главному тренеру с предложением ужесточить дисциплинарные меры в команде и ввести денежные штрафы за опоздания на тренировки. Инициатива исходила именно от игрока.

Винисиус дал понять, что считает финансовые санкции наиболее эффективным инструментом контроля:

"У вас у всех хорошие контракты, так что я за штрафы", - сказал наставник.

"Для меня штраф - лучший вариант", - добавил бразилец.

В итоге Арбелоа поддержал инициативу и отметил, что при нынешнем уровне зарплат финансовые штрафы остаются эффективным инструментом воздействия.

Кроме того, наставник подчеркнул лидерскую роль Винисиуса в раздевалке и согласился, что за нарушения дисциплины игроков необходимо наказывать.

"Ты капитан, нужно штрафовать людей.", - сказал Арбелоа

 

Напомним, что 12 января Арбелоа был назначен главным тренером мадридского "Реала" после ухода Хаби Алонсо.

Грандиозный трансфер? Клуб АПЛ хочет подписать Винисиуса

Ранее стало известно, что Юрген Клопп прокомментировал возможность работы в "Реале".

