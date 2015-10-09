Вингер "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал слухи о возможном переходе во французский "Пари Сен-Жермен" в январе после результативного выступления в матче чемпионата Испании против "Малаги" (4:3).

Уильямс высказался о трансферных слухах

В этой встрече 24-летний испанец забил один гол и записал на свой счёт результативную передачу, внеся весомый вклад в победу команды. После финального свистка футболист ответил на вопрос о возможном переходе в парижский клуб.

"Честно говоря, я понятия не имею, что происходит вокруг меня. Я сосредоточен на том, чтобы проводить такие матчи, как сегодня, и я доволен", — сказал Уильямс в эфире DAZN.

Нико Уильямс Фото: Depositphotos/livephotosport

ПСЖ готовит усиление атаки

Ранее СМИ сообщали, что Уильямс вошёл в список трансферных целей ПСЖ на январское окно. Парижане изучают варианты усиления атакующей линии после травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ, которые выбыли из строя на длительный срок.

При этом возможный переход испанца обойдётся французскому гранду недёшево: в контракте футболиста с "Атлетиком" прописана сумма отступных в размере 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Уильямс провёл 12 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее В ПСЖ сделали заявление о трансфере нового вингера после травмы Кварацхелии.

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