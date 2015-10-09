Французский "Пари Сен-Жермен" заинтересовался нападающим "Фенербахче" Мейсоном Гринвудом, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Экрема Конура, парижане рассматривают возможность приобретения 25-летнего англичанина в январе 2027 года. Главный тренер Луис Энрике нуждается в усилении атаки после серьёзных травм Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ.

Статистика Гринвуда

Гринвуд забил семь голов и отдал две результативные передачи в 11 матчах нынешнего чемпионата Турции. Всего на его счету 11 голов и четыре ассиста во всех турнирах.

"Атлетико" тоже претендует на игрока

Мадридский клуб интересовался англичанином ещё летом, но отказался от сделки из-за конкуренции со стороны "Фенербахче". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне знаком с возможностями футболиста по его выступлениям за "Хетафе" в сезоне-2023/24, когда тот забил десять голов и отдал шесть ассистов в 36 матчах.

При этом "Фенербахче" не планирует отпускать Гринвуда зимой. Контракт нападающего с турецким клубом рассчитан до июня 2030 года. Изменить позицию руководства может только выгодное финансовое предложение.

Напомним, что "Фенербахче" заплатил летом "Марселю" 39 миллионов евро за трансфер Гринвуда, являющегося воспитанником "Манчестер Юнайтед".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!