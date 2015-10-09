Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность приобретения вингера "Атлетика" из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямса, который может усилить команду на фоне травм ключевых игроков атаки, передают Vesti.kz.

Парижане присматриваются к Уильямсу

Как сообщает инсайдер Пабло Оливейра, парижский клуб ищет варианты для укрепления флангов после повреждений французского нападающего Дезире Дуэ и грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. Одним из кандидатов на замену травмированным футболистам стал 24-летний испанец.

Однако потенциальный трансфер обойдётся ПСЖ недёшево: в контракте Уильямса с "Атлетиком" прописана сумма отступных в размере 90 миллионов евро.

Нико Уильямс Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Уильямс уже отказывался от перехода в топ-клуб

При этом договориться с футболистом может оказаться непросто. Уильямс тесно связан с "Атлетиком" и баскским регионом. Летом 2025 года вингер был близок к переходу в "Барселону". По сообщениям СМИ, на трансфер его лично уговаривал близкий друг по сборной Испании и игрок каталонцев Ламин Ямаль.

Тем не менее испанец отказался от предложения "Барселоны" и вместо этого продлил соглашение с баскским клубом до 2035 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Уильямс провёл 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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