Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем может в будущем получить капитанскую повязку команды мадридского "Реала" благодаря своему авторитету в раздевалке и лидерским качествам, передают Vesti.kz.

Беллингема рассматривают на роль капитана "Реала"

По информации журналиста Хорхе Пикона, английский футболист пользуется большим уважением среди одноклубников и рассматривается в качестве одного из главных кандидатов на роль будущего капитана "королевского" клуба.

Кроме того, Беллингем регулярно взаимодействует с тренерским штабом, обсуждая тактические вопросы.

Джуд Беллингем. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Беллингем стал одним из лидеров "Реала"

Напомним, англичанин присоединился к мадридцам летом 2023 года, перейдя из дортмундской "Боруссии" за 103 миллиона евро. За время выступлений в составе "Реала" он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА.

В нынешнем сезоне Беллингем провёл 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 160 миллионов евро.

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