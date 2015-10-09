В "Реале" раскрыли правду о трансфере чемпиона мира

Мадридский "Реал" выступил с официальным заявлением после волны слухов о возможном трансфере полузащитника "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандеса, передают Vesti.kz.

В последние дни испанские и зарубежные СМИ активно сообщали, что "сливочные" якобы рассматривают чемпиона мира 2022 года в качестве одного из главных кандидатов на усиление центра поля.

Однако в клубе решили публично поставить точку в этих разговорах.

В официальном заявлении "Реал" категорически опроверг информацию о каких-либо переговорах с Фернандесом.

"В последние дни появились сообщения о якобы существующем интересе "Реала" к Энцо Фернандесу. Клуб заявляет, что не предпринимал никаких действий – ни напрямую, ни через посредников – для подписания этого футболиста. Более того, у "Реала" нет намерений осуществлять такой трансфер", – цитирует Sport.es.

В мадридском клубе также подчеркнули, что с большим уважением относятся как к самому Фернандесу, так и к "Челси", с которым поддерживают хорошие отношения:

"Мы выражаем искреннее уважение Энцо Фернандесу – выдающемуся футболисту, чьи качества и карьера говорят сами за себя, а также футбольному клубу "Челси", с которым нас связывают отличные институциональные отношения. Именно из уважения к лондонскому клубу и принципов честного взаимодействия мы считаем необходимым категорически опровергнуть эти слухи, поскольку они не имеют ничего общего с реальностью", – отметили в "Реале".

Кроме того, руководство мадридцев выразило сожаление, что подобные публикации продолжают появляться, несмотря на отсутствие каких-либо оснований.

"Мы сожалеем, что продолжают распространяться сообщения, которые не соответствуют действительности. Они лишь вводят болельщиков в заблуждение и наносят ущерб клубам и людям, которых затрагивают", – добавили в заявлении.

Карьера аргентинского полузащитника

Отметим, что Фернандес уже успел собрать внушительную коллекцию трофеев как на клубном, так и на международном уровне. Вместе со сборной Аргентины полузащитник выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре и стал победителем Кубка Америки-2024.

На клубном уровне Энцо завоевал чемпионский титул Аргентины в составе "Ривер Плейта" (2021), выиграл Южноамериканский кубок (2020) и Рекопу Южной Америки (2021), а после перехода в "Бенфику" помог лиссабонцам стать чемпионами Португалии в сезоне-2022/23.

А в "Челси" аргентинец перешел зимой 2023 года. Английский клуб выкупил аргентинского полузащитника у лиссабонской "Бенфики" за сумму в 121 миллион евро, заключив контракт до лета 2031 года.

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