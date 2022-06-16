В "Реале" отреагировали на "переход" Левандовски в "Барселону"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес прокомментировал возможный переход нападающего "Баварии" Роберта Левандовски в каталонскую "Барселону". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Я не спортивный директор "Барселоны", но он может подписать его, это точно, хотя у Роберта есть контракт с "Баварией". Конечно, Левандовски очень хорош. Это хорошо, если Левандовски сможет перейти в "Барселону". Чем больше "Барселона" и "Реал" процветают, тем лучше для турнира и для всех", - приводит слова Переса Sport.es.

Ранее Левандовски объявил о желании покинуть "Баварию", за которую выступал с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провел за мюнхенцев 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 50 голов и сделал семь результативных передач.

Контрактное соглашение польского нападающего с "Баварией" рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkеt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

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